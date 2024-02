Mara Venier dopo le polemiche, frecciatine a Domenica In ma il pubblico si indigna: e Dargen D’amico?

Nel corso della puntata di oggi di Domenica In, Mara Venier non ha fatto alcun riferimento diretto all’assenza di Dargen D’Amico tra gli ospiti del suo programma. Nonostante l’invito pubblico nell’intervista al Corriere della Sera, il cantante di Onda alta oggi non era incluso nella lista dei protagonisti.

Mara Venier dopo le polemiche: frecciatine a Domenica In

Nessuna spiegazione in merito da parte della conduttrice, che però per tutto il pomeriggio non ha mancato di lanciare frecciatine alla vicenda che l’ha vista coinvolta la scorsa domenica, quando ha interrotto Dargen D’Amico venendo accusata di censura.

“Qui si può dire tutto!”, ha ribadito oggi in più di una occasione, scatenando l’ira degli utenti social. L’argomento è stato sfiorato diverse volte, poi con l’arrivo di Gigliola Cinquetti c’è stato uno scambio più diretto. Quando l’ospite ha sottolineato di essere “zie forti, cerchiamo di tenere botta”, Mara ha replicato:

Quello sempre! Ogni tanto qualcuno ci prova ma noi teniamo botta o cerchiamo di tenerla… Poi noi siamo venete!

Ed alla stessa Gigliola ha poi detto:

Qui si può dire tutto! Qui sono trent’anni, trenta, che qua da me si può dire tutto!

Lo stesso motivetto lo ha ripetuto anche in occasione dell’ospitata di Renga e Nek: “Io avevo i capelli lunghi fino… Fino al sedere, si può dire?”, ha detto l’ex di Ambra. “Qui si può dire tutto!”, la replica della Venier.

E quando ha involontariamente interrotto Nek mentre parlava, la conduttrice ha aggiunto:

Non ti voglio interrompere sennò poi dicono che non ti ho fatto parlare! Puoi fare e dire quello che vuoi!

L’arma dell’ironia usata dalla padrona di casa di Domenica In però non è stata gradita da molti utenti social, i quali hanno accusato Mara Venier di aver avuto un atteggiamento infantile.

si può dire tutto ma col comunicato dopo se si dice qualcosa che non va bene ai piani alti…………. pic.twitter.com/wGUpwQGaB2 — ✿ (@propriomee) February 18, 2024

il fatto che mara non abbia capito niente della polemica su di lei mi fa essere ancora più felice che dargen e ghali non rimettano piede li, perché dire “in questo programma si può dire tutto” magari quando gli hai fatto una domanda del tutto random non risolve niente — gi 🧃 (@sbattimenti) February 18, 2024

#domenicain mara venier e la rai supportano il genocidio https://t.co/fUvvhlb5lb — italymystery 🦢👑 #SwanQueen forever🦢👑 (@italymystery) February 18, 2024

Neanche se mi pagassero.#domenicain mara venier e la rai supportano il genocidio https://t.co/BX8YDiwiS8 — italymystery 🦢👑 #SwanQueen forever🦢👑 (@italymystery) February 18, 2024