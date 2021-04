Mara Venier mostra in diretta le chat con Raoul Bova: ecco cosa ha scritto

Ieri pomeriggio Mara Venier ha ospitato nella sua Domenica In la bellissima Rocio Munoz Morales, attrice e compagna di Raoul Bova (che scriveva alla conduttrice proprio durante la loro intervista in diretta).

Sono una donna con un’identità molto forte. Però io amo quell’uomo, quindi sti cavoli. Vado ben fiera del mio amore. Io sono altro e sono anche “noi”. Se siamo sposati? No, niente. Se ci sposeremo? Che ne so. Forse mi piacerebbe però se non me lo chiede… Non me l’ha chiesto. Quanti figli ha? Che io sappia, quattro.

È l’uomo della mia vita. C’è un amore molto forte. È un amore privilegiato. Non saprei dirtelo con parole. È proprio il mio compagno di vita. Non avrei mai immaginato un uomo che parla un’altra lingua, che vive in un altro paese. Lui è stato la scoperta più bella per me. Ancora oggi, nonostante tutti i suoi difetti e ne ha un sacco.