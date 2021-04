Tommaso Zorzi ospite di Mara Venier a Domenica In? La telefonata in diretta con la Zia della TV – VIDEO

Tommaso Zorzi a breve ce lo ritroveremo pure nel salotto di casa. Dopo l’Isola dei Famosi e il Costanzo Show, oggi ha debuttato con Il Punto Z e una chiamata di Mara Venier che gli proponeva di chiedere i permessi a Mediaset per andare ospite da lei a Domenica In.

Tommaso Zorzi ospite di Mara Venier a Domenica In?

Dopo l’auto candidatura per una “Mara intervista”, la Venier si è espressa positivamente invogliandolo a chiedere i permessi a Mediaset, come lei farà in Rai, per una bella intervista faccia a faccia come solo la Zia della TV sa fare.

Tommaso Zorzi ha oggettivamente delle doti da intrattenitore ma, personalmente, ho trovato Il Punto Z veramente forte solo quando si è confrontato con Giulia Salemi.

Successivamente ho trovato il format un po’ noioso, come se fosse qualcosa di già visto. Leggere i tweet come accadeva durante le battute finali del GF Vip non mi è sembrato un colpo di genio così come i numerosi riferimento al “passato” quando lo stesso web non fa altro che “urlare” agli altri ex vipponi:

Si sono resi conto oppure no che il Grande Fratello Vip è finito da un pezzo?

Senza considerare la lettura troppo evidente del gobbo ed i continui riferimenti a ciò che esiste già: “col cuore”, “busta choc” e il gioco dei piselli (“omaggio” a Pronto Raffaella ed i mitici fagioli).

Consiglierei al buon Zorzi di ricercare il suo stile perché, al momento, sta brancolando un poco nel buio (nonostante la sovraesposizione).

A breve, quindi, lo vedremo pure da Mara Venier.