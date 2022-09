Manuel Vallicella è morto. L’ex tronista di Uomini e Donne, secondo ciò che si apprende online, si sarebbe suicidato ad appena 35 anni, lasciando amici e conoscenti letteralmente sotto shock.

Manuel Vallicella è morto, diceva di Uomini e Donne: “Mi ha salvato la vita!”

Manuel aveva lasciato il trono senza scegliere nessuna delle corteggiatrici. Il tatuatore infatti, aveva confidato di vivere un forte stato di ansia, talmente grande da impedirgli di continuare.

“Non sono la persona adatta per stare qui e ho bisogno di trovare la mia serenità con le persone che mi vogliono bene”, aveva dichiarato.

Manuel aveva parlato della sua esperienza a Uomini e Donne in alcune stories di Instagram rispondendo alle domande dei fan.

“Se ti riproponessero il trono, ci torneresti?”, chiedevano.

“Ho corteggiato e non sono stato scelto. Ho fatto il tronista e ho lasciato. Credo di aver provato un po’ tutto lì. Quindi no non ci tornerei”, aveva risposto.

Poi aveva aggiunto:

Se mi è servita come crescita personale l’esperienza in tv? Personalmente sì. Per alcuni aspetti mi ha salvato la vita. Qual è il mio ricordo più bello? Ne ho tanti. Ma li vorrei tenere per me. Se un pochino sai la mia storia sai di chi parlo.

A febbraio del 2019 Vallicella aveva perso l’amata mamma e ne aveva dato notizia sui social con uno scatto dolcissimo.