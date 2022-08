Manuel Bortuzzo esce con una famosa tiktoker? Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione ricevuta sul suo account di Instagram dove si vede l’ex concorrente del Grande Fratello Vip al volante di una automobile molto simile a quella condivisa da Angelica Benevieri nelle sue storie.

Manuel Bortuzzo esce con una tiktoker? Non è come sembra…

Peccato che l’auto in questione non fosse – assolutamente – guidata da Manuel Bortuzzo. Confrontando i due frame, oltre ai pantaloni differenti, il ragazzo che guida l’auto con a bordo la tiktoker non ha tatuaggi (visibili) sulle braccia.

Il nuotatore, invece, ha entrambe le braccia ricoperte di disegni indelebili. Sarebbe bastato evidenziare questo piccolo dettaglio per smontare la segnalazione in 10 secondi netti.

Eh vabbè… ci abbiamo pensato noi e gli amici di Twitter.

NON È LA STESSA MACCHINA, PRESTIAMO PIÙ ATTENZIONE AI DETTAGLI E ALLE PICCOLE COSE GRAZIE MILLE E ARRIVEDERCI — marti (@martililliu) August 17, 2022

Non è vero,se guardi il ragazzo che guida non ha i tatuaggi sulle braccia,non dite cavolate!!! — Monia Riglione (@MoniaRiglione) August 17, 2022

