Giucas Casella, intervistato da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” trasmesso su Radio Radio, ha parlato di Lulù Selassiè dopo la rottura da Manuel Bortuzzo, ex fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Lulù Selassiè non dimentica Manuel Bortuzzo”, parla Giucas Casella

Lulù è una ragazza stupenda ed esigente, uscendo però dalla casa le cose cambiano. Se me lo aspettavo? Sinceramente nì. Manuel mi ha dato tanta carica, chi non lo amerebbe? È unico. Ho notato la diversità, lei è particolarissima, ama tutt’ora ancora Manuel.

Io le dico di dimenticarlo ma lei non lo dimentica. Non fa altro che pensare a lui, ha tante persone che la vogliono, ma niente. Arriverà un amore per Lulù.