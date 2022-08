Manuel Bortuzzo, spunta l’ipotesi “storia a tavolino”: dettagli e retroscena

Manuel Bortuzzo avrebbe ritrovato l’amore con la tiktoker Angelica Benevieri. Dopo la fine della storia con Lulù Selassiè, l’ex gieffino è stato ripetutamente paparazzato con altre ragazze fino all’ufficializzazione degli scorsi giorni.

Nonostante Angelica Benevieri abbia parlato proprio ieri esprimendo tutta la sua felicità del momento, per alcuni internauti la storia non sarebbe poi così “trasparente” ma puzzerebbe un po’ di relazione creata a “tavolino” con lo scopo di fare crescere i follower di lei e discostare il nome di Lulù Selassiè da lui.

Ecco cosa ha pubblicato Deianira a tal proposito:

Guarda lei mi fa una tenerezza infinita sembra la classica ragazzina innamorata di un idolo che aspetta di crescere per mettersi con lui.

La risposta della gossip girl non si è fatta attendere:

Premessa: Manuel per me si può fidanzare anche con un’intera squadra di pallavolo, detto ciò, ma voi veramente credete a questa storia??? Allora c’è n’ammma j!

Voi che ne pensate?

Interviste invecchiate malissimo: “Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto…”. (Bortuzzo dopo la fine della storia con Lulù).

Sempre Manuel ieri sera: #manuelbortuzzo #gfvip pic.twitter.com/MvAuImffcT

— BlogTivvu.com (@blogtivvu) August 26, 2022