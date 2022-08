Angelica Benevieri parla di Manuel Bortuzzo e pubblica un video con lui

Dopo l’ufficializzazione della loro storia d’amore, Angelica Benevieri ha postato un video collage su TikTok insieme a Manuel Bortuzzo, il nuotatore entrato nella Casa del GF Vip 6 dove ha conosciuto Lulù Selassiè.

Angelica Benevieri parla di Manuel Bortuzzo e pubblica un video

Angelica Benevieri ha svelato di essere molto felice e, probabilmente, grande parte di questa serenità gliela sta regalando la sua nuova relazione con Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha deciso di voltare pagina dopo la sua storia con Lulù Selassiè.

Scherzando con i follower che le facevano delle domande, ha anche affermato che presto farà un TikTok in compagnia del fidanzato (così come potete vedere nel video postato in apertura e chiusura del nostro articolo).

Manuel ha ritwittato la fidanzata e la giovane ha postato una clip anche su TikTok dove ha condiviso una serie di fotografie proprio in compagnia di Bortuzzo.

Nel frattempo, tra i commenti delle foto e dei video, spuntano fuori le prime critiche. Lulù, invece, non ha commentato la vicenda ed ha preferito restare in silenzio e regalare al suo ex fidanzato un nuovo gesto di rispetto e maturità.