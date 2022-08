Angelica Benevieri è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo: ecco chi è

Angelica Benevieri è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo. Dopo la fine della storia con Lulù Selassiè (che si è conclusa lo scorso 25 aprile), l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ufficializzato la sua nuova relazione.

Angelica Benevieri ha un grande seguito sia su Instagram che su TikTok (quasi 270mila follower). E’ comparsa in TV nel programma di Cesare Bocci “Imperfetti sconosciuti” ed ha girato anche una parte nella fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”.

20 anni, vive a Roma ed è molto legata alla sua famiglia.

Di recente ha condiviso un post social dedicato al nonno:

Nonno, anche se non mi riconosci più, l’amore nei tuoi confronti è lo stesso di sempre e non cambierà mai. Non mi scorderò mai tutto quello che hai fatto per me, ci sei sempre stato, sapevi sempre come rendermi felice e lo continui a fare.

Sono davvero fortunata ad avere un nonno come te, sei da invidiare, hai una forza incredibile, sai sempre come regalare sorrisi a chiunque. Con me sei sempre stato così premuroso, così affettuoso.

Ogni momento con te ha lasciato un’impronta. Per me sei come un secondo padre, non si può spiegare cosa sei per me, un grazie non basterá mai per tutto quello che hai fatto per me, ti amo nonní…