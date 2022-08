Quella che sembrava una segnalazione fake (ne avevamo scritto anche noi in questi termini) si è invece rivelata essere la realtà. Manuel Bortuzzo si è fidanzato con Angelica Benevieri.

Manuel e Angelica hanno condiviso una foto mentre si baciano sulle note di “Vieni nel mio cuore”, canzone di Ultimo (cambia la fidanzata ma non il cantante, evviva l’originalità!).

Bortuzzo, intervistato su Radio Radio da Giada Di Miceli, aveva affermato in merito alla prossima storia dopo Lulù Selassiè:

Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy. Questo non è il momento, tutte quelle che vedete sono amiche mie.