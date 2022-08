Manuel Bortuzzo dopo la fine della storia d’amore con Lulù Selassiè ha condiviso molto poco della sua vita privata. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo un bel viaggio in Africa, è tornato in Italia più in forma che mai pronto per partecipare alle Olimpiadi di nuoto.

Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip: come sta e cosa farà da settembre

Ritrovato l’ottimismo, Manuel ha deciso di rispondere alle domande dei follower, raccontandogli come sta oggi dopo il trambusto dovuto al termine del GF Vip e la fine della sua storia d’amore con Lulù Selassiè:

Come sto? Molto bene, grazie. Felice, sereno, apposto con me stesso. Non condivido molto del mio privato ma con quelle poche persone che ho accanto la mia vita non potrebbe essere migliore.

Manuel si sta preparando anche per partecipare alle Olimpiadi:

Certo che nuoto ancora. A settembre inizia la stagione e quest’anno finalmente gareggio. Se punto a vincere? Punto a rimanere in vita! Step by step.