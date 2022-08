Umberto Smaila al Grande Fratello Vip? Intervistato dai bravi colleghi de LaNostraTV, il conduttore famoso a cavallo tra gli anni ‘80 e primi ‘90 ha parlato di questa concreta possibilità.

Se è vero che presto mi vedrete al GF Vip? Diciamo che le notizie che sono circolate recentemente sul web sono per metà fake. Loro avrebbero piacere di vedermi partecipare con mio figlio Roy. La cosa mi potrebbe interessare per dare una possibilità a lui di scoprire un mondo nuovo, visto che si è da poco laureato. Poi so che l’edizione di quest’anno potrebbe durare fino a maggio, magari entrerò in corsa. Devo fare dei controlli e tenere conto di un po’ di cose.

Smaila prosegue affermando che suo figlio Roy è curioso come lui: “un tipo con gli attributi”, aggiunge.

Il re di “Colpo grosso” conferma di aver fatto il provino e racconta il suo punto di vista su Alfonso Signorini:

Ho fatto il provino e la possibilità è intrigante. Per il GF Vip potrebbe essere importante avere una voce dal contesto di oggi, io non sono tanto un tipo da urla e schiamazzi che oggi vanno molto sul piccolo schermo. Però potrei portare in casa qualcosa di diverso.

Che opinione ho di Alfonso Signorini? Non so come faccia a condurre un programma così lungo con quella tenacia (ride ndr). Non è solo conduttore, lui è stato regista di tante opere liriche, è un poliedrico e non solo conduttore.