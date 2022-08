Manuel Bortuzzo ha ufficializzato da pochissimi giorni la sua nuova storia d’amore con la 20enne romana Angelica Benevieri, tiktoker e influencer. Nonostante faccia credere di aver definitivamente voltato pagina mettendo da parte sia il GF Vip che Lulù Selassiè, potrebbero esserci degli aggiornamenti.

Secondo Deianira Marzano, infatti, proprio Manuel Bortuzzo avrebbe sentito Lulù Selassiè fino a pochissimo tempo fa. L’influencer appassionata di gossip ha lanciato la “bomba” sul suo profilo di Instagram: sarà vero?

Personalmente spero che questa indiscrezione non sia vera. Giucas Casella, fino a poco tempo fa, aveva chiaramente di quanto Lulù fosse ancora innamorata di Manuel.

Prendersi gioco in questo modo dei sentimenti di una ragazza sarebbe veramente ingiusto: voi cosa ne pensate?

Nel frattempo, secondo Franco Bortuzzo, pare quasi che il figlio voglia prendere le distanze dal GF Vip, affermando di non averlo apprezzato appieno così come riporta su Novella 2000:

Quelli sono stati momenti importanti per lui e che porterà sempre nel cuore. Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora.

Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre.