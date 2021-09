Manuel Bortuzzo con la sua tenacia e forza sta dimostrando al pubblico del Grande Fratello Vip il valore del riscatto. Proprio oggi, insieme ad Alex Belli, Soleil Sorge e Aldo Montano, il giovane ha raccontato in dettaglio del suo drammatico incidente.

Manuel ha spiegato al resto degli amici quanto sia stato surreale:

Non te ne rendi conto. Quando ti succede pensi che sei morto. L’ultima cosa che ho detto alla mia ragazza che avevo conosciuto da qualche giorno era che doveva sapere che la amavo. L’ultima cosa che le ho detto è stata “Ti amo” perché doveva saperlo.

Sono delle cose che vedi nei film. È giusto che la gente capisca che non tutto è immediato, uno deve metabolizzare e deve avere i suoi tempi per fare le cose. Più gli altri ti dicono che devi fare le cose più non le fai. La storia era bella, sarei potuto andare adesso a Tokyo, vincere le Paralimpiadi. Non lo volevo fare. Adesso, da solo, sono tornato in acqua e probabilmente farò Parigi 2024