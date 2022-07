Il papà di Manuel Bortuzzo, tramite social, ha lanciato l’ultimo avvertimento contro gli hater: “leoni e leonesse da tastiera, non permettetevi di nominare la mia famiglia!”, ha scritto Franco condividendo un post sul suo account di Instagram.

Manuel Bortuzzo, papà Franco denuncia tutti dopo il GF Vip

Lo sfogo di Bortuzzo è proseguito: “Sono stato in silenzio due mesi, a sopportarvi. Ora renderete conto ad altri e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia. Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano odio e lasciate i gruppi che lo fanno e verranno perseguiti”.

Il padre di Manuel ha aggiunto:

Detto fatto. Dopo due mesi di silenzio e ora di finirla ricordo che tutti i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale ce n’è a sufficienza per aprire un fascicolo. Continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia, fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace. Non vi ha detto il dottore di seguirmi ne giudicare ogni nostro avvenimento. Trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro… La mia famiglia non si tocca!

Proprio Manuel Bortuzzo, dopo gli ennesimi pettegolezzi che lo riguardavano tirando in ballo anche la ex fidanzata Lulù Selassiè, era recentemente intervenuto contro la pagina the pipol gossip:

Quanto vi piace dire stronz*te! Buon lavoro, di merd*.