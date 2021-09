Tutti pazzi per Lulù e Manuel Bortuzzo. I due concorrenti attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, hanno dimostrato di avere una fortissima intesa che sta facendo sognare anche gli amici dei social.

“Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, ma per me lui è importante e mi fa sentire sicura. Sto bene”, queste le dichiarazioni della più piccola delle tre principesse etiopi nel corso dell’ultima diretta del GF Vip.

Lulù, interrogata da Alfonso Signorini ha aggiunto:

Nascerà la prima storia di questa edizione? I presupposti ci sono tutti e francamente Manuel e Lulù insieme sono deliziosi.

Io fino alla seconda elementare mi sentivo come tutti gli altri, ma in seconda elementare è venuto un bambino e mi ha chiamato neg*a. Non avevo mai sentito quella parola, neanche sapevo cosa volesse dire. Alle medie vedevo tutte le mie amiche fidanzate ed io invece no. A Roma c’era una mentalità brutta, dicevano ‘quella è neg*a, che brutta, che schifo.