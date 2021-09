Manuel Bortuzzo, nuovo litigio con Lulù al GF Vip: c’entra Montano

Nuovo litigio per Manuel Bortuzzo e Lulù. Dopo essersi ingelosita per il massaggio a Sophie Codegoni, la giovane principessa etiope “soffre” il ritorno di Aldo Montano nella Casa del Grande Fratello Vip.

Manuel ha precisato a Lulù che quando Aldo Montano tornerà nella Casa del GF Vip dormirà nuovamente al fianco del suo amico. Questo ha gettato nello sconforto la 19enne già fortemente legata al nuotatore.

Ecco il VIDEO.

Katia a Lulù: Come va il rapporto con Manuel??? Lulù: Bene, è molto dolce!!! Sono contenta di averlo conosciuto Arriva Manuel e Katia gli dice: Stavamo dicendo che sei un bel ragazzo, dentro e fuori!!! Lulù: Un pò timido ✈️ ✈️ ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/IwbZYyNCzq

È manipolatrice, fa leva sui disagi di Manuel per emergere in puntata. Lo limita nella conoscenza con gli altri , si preoccupa di raccontare i loro dettagli piuttosto che essere discreta. Parliamo di 10 giorni di gf non 6 mesi #gfvip

— Ale (@Ale74226567) September 26, 2021