Manuel Bortuzzo nella Casa del Grande Fratello Vip oltre a raccontare la sua commovente storia, sta svelando pure alcuni risvolti inediti legati alla sua intimità dopo il tragico incidente.

Manuel Bortuzzo, altre confessioni sull’intimità

Il giovane ha svelato che “lì sotto è tutto ok” anche se non riesce a concludere un rapporto proprio per via del proiettile che ha compromesso quell’aspetto, così come riportano i colleghi di Biccy:

I figli ad oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa. Là sotto funziona tutto ma non c’è [il finale, ndr]. Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri. All’altezza mia colpisce proprio quella cosa lì, ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche. Però per ora niente, però essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale.

Manuel Bortuzzo ha concluso sdrammatizzando:

Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte!