Manuel Bortuzzo intervistato tra le pagine del nuovo numero di Chi Magazine uscito oggi, svela per quale motivo ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. “Porterò nel programma la mia rinascita”, confida.

Il 22enne poi aggiunge:

La gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è una sorta di imbarazzo che noi percepiamo al volo. Entrare al Grande Fratello Vip potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto.