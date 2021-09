Antonio Zequila intervistato in radio dal buon Francesco Fredella durante RTL 102.5 News, sgancia la bomba sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip e rivela un retroscena con protagonista il conduttore Alfonso Signorini ed anche sua madre.

Alfonso è molto legato a mia madre. Un giorno ha fatto una videochiamata con lei sondando un po’ il terreno. In pratica voleva che partecipasse al Gf vip, ma mamma ha alcune patologie (come il diabete) ed ha dovuto dire no. Io non ero contemplato nel pacchetto.