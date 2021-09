Selvaggia Lucarelli dopo un precedente sfogo è – giustamente – tornata sulla questione che vede Tommaso Eletti nuovo concorrente del Grande Fratello Vip dopo l’imbarazzante comportamento che ha assunto nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island.

Selvaggia Lucarelli “punge” Signorini per Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip

La giornalista ha pubblicato un lungo approfondimento per Il Fatto Quotidiano condividendo per intero l’articolo anche attraverso i suoi canali social ufficiali. Per Selvaggia Lucarelli la scelta della produzione del Grande Fratello Vip di ingaggiare un ragazzo come Tommaso Eletti, in grado di manifestare dei comportamenti patologici, non sarebbe stata una scelta azzeccata:

Tommaso Eletti, ventunenne romano con un look da giovane vecchio, partecipa al programma qualche mese fa, insieme alla fidanzata Valentina Nulli, che di anni ne ha 40. Notare che i due si chiamano sinistramente ELETTI e NULLI, il nulla (lei) e l’eletto (lui). […] Il ragazzo manifesta una gelosia morbosa, un senso del controllo patologico, un atteggiamento di dominanza e di totale, inquietante insofferenza di fronte a qualsiasi sprazzo non dico di libertà, ma di normalità della fidanzata. L’epilogo di questo delirio ossessivo è che Tommaso, convinto di non esercitare più alcun controllo sulla fidanzata, finisce tra le braccia di un’altra, con cui manifesta fin da subito l’intenzione di ripetere quello schema collaudato.

Secondo Selvaggia Lucarelli presentare al pubblico un personaggio come Tommaso Eletti non rappresenta una mossa trash ma una operazione sbagliata in partenza:

Tommaso Eletti ha avuto visibilità in un programma perché fa e dice cose profondamente sbagliate e pericolose in una relazione e nel suo rapporto con una donna, cose che sono spesso il germe di sofferenze e perfino di drammi. E in virtù di questo, Tommaso Eletti anziché diventare un monito, diventa una star.

In ultimo, la giornalista non risparmia la critica anche ad Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip:

Con un copione già scritto: alla prima frase maschilista, assisteremo agli occhioni sgranati del conduttore, al suo stupore pregno di riprovazione, alla lezioncina pubblica densa di biasimo perché “Tommaso, non si fa!”. E non importa che Tommaso l’abbiano chiamato proprio per quello. Perché l’ha già fatto e se il Grande fratello vip è fortunato, lo rifarà. L’importante è che lo share non venga maltrattato, mica le donne.