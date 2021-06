In queste settimane sono in corso i provini legati alla prossima edizione del Grande Fratello Vip e tra le autocandidature e le indiscrezioni è spuntato anche il nome di Manuel Bortuzzo. La vita della giovane stella del nuoto è cambiata radicalmente due anni fa, ma ora potrebbe concretizzarsi uno dei suoi maggiori sogni.

Manuel Bortuzzo era finito suo malgrado al centro della cronaca nera per via di una sparatoria all’Axa, periferia di Roma, avvenuta nella notte tra il 2 ed il 3 febbraio 2019. Il giovane nuotatore all’epoca aveva appena 19 anni e fu raggiunto da un proiettile che gli provocò una lesione midollare che oggi gli impedisce di camminare.

Nonostante questo Manuel non ha mai perso la speranza di poter un giorno tornare alla sua vita precedente e tra i suoi obiettivi c’è anche la partecipazione al noto reality. Un sogno che, secondo l’indiscrezione diffusa da Dagospia, adesso potrebbe realizzarsi. Ecco cosa scrive il portale di Roberto D’Agostino:

Manuel Bortuzzo parteciperà al GF Vip. Partecipare al “Grande Fratello” per far capire a tutti cosa significa essere disabili. E’ l’idea di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore colpito da due proiettili alla schiena due anni fa e rimasto paralizzato.

Manuel in passato aveva rilasciato a tal proposito una intervista a Il Messaggero nella quale asseriva:

Entrare al Grande Fratello potrebbe essere un modo per far capire “cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto. Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, ad entrare in contatto fisico con noi.