Manuel Bortuzzo “fulmina” Lulù dopo un bacio: l’assurdo motivo – VIDEO

Manuel Bortuzzo e Lulù continuano a sbaciucchiarsi nella Casa del Grande Fratello Vip. E se molti li amano, altri credono che la storia non possegga il giusto coinvolgimento necessario, specie da parte di lui.

Manuel Bortuzzo “fulmina” Lulù dopo un bacio: l’assurdo motivo

Proprio ieri sera, dopo una serie di baci da parte di Lulù, Manuel Bortuzzo si è preoccupato per un dettaglio che, se veramente fosse interessato come dice, forse sarebbe potuto passare in secondo piano.

Tra un bacio e l’altro Lulù ha cercato di sbaciucchiare il petto di Bortuzzo che l’ha subito “sgridata” fulminandola con lo sguardo:

La camicia ti prego, questa camicia costa tantissimo.

Ecco il VIDEO.

La mamma di Bortuzzo parla della storia

Per quanto riguarda il loro avvicinamento penso che sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza. L’importante è che Manuel sia sempre sereno e sono contenta che sia circondato da persone che gli vogliono bene.