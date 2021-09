Lulù Selassiè è davvero sincera con Manuel Bortuzzo? Mentre procede tra alti e bassi la loro frequentazione nella Casa del GF Vip, trapela spesso un certo Luca nelle conversazioni tra le sorelle e principesse etiopi. Ed in tanti spettatori sospettano che la giovane possa essere fidanzata: qual è la verità?

Lulù Selassiè è fidanzata? Spunta “Luca”

Si torna a parlare di Luca nella Casa di Cinecittà. Nessun nuovo concorrente ma un amico, a quanto pare molto speciale, di Lulù Selassiè. Attorno al misterioso ragazzo al momento continua ad esserci un alone di mistero.

Lulù aveva già parlato del “suo Luca” qualche giorno fa, poco prima del primo bacio dato a Manuel Bortuzzo. Conversando con una delle sorelle aveva detto:

Io ho perso tanto tempo e potevo davvero dedicarmi a ‘coso’… basta… A Luca, il mio Luca…

A svelare per prima il suo nome era stata proprio la sorella durante una conversazione avuta in bagno ma di recente Lulù e Jessica sono tornare sull’argomento. Il bagno, a quanto pare, sembra essere il luogo preferito per affrontare l’argomento e le due giovani avrebbero usato una sorta di linguaggio in codice per parlarne.

No, certo, io dico anche il tuo amico Luca, pure lui no? anche Gennaro. Cioè, tipo, tutti i tuoi amici, no? Certo che ti vedrebbero. Ovvio…

Queste le parole di Jessica, mentre Lulù sistema i capelli davanti allo specchio. Ma chi è Luca? E perché sottolineare sempre “il tuo amico”? In tanti sospettano che possa esserci qualcosa di molto più profondo tra i due e che la giovane Lulù stia “usando” Manuel per accaparrarsi il benestare del pubblico da casa: sarà così?

