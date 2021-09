Manuel Bortuzzo nella Casa del Grande Fratello Vip continua la sua conoscenza con Lulù. E se papà Franco non pare molto d’accordo, anche mamma Rossella sembra avere alcuni dubbi.

Intervistata tra le pagine di Chi, la signora Corona svela come ha preso l’ingresso di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip:

Sono contenta che voglia usare la sua visibilità per rappresentare una categoria più fragile. Il suo obiettivo è ben chiaro e sono fiera che si metta in gioco mostrando la normalità nella disabilità. Come mamma avevo timore che potesse succedere qualche imprevisto, ma alla fine lui è lì per dimostrare che anche quelli fanno parte del gioco.

Come lo vedo? Sicuramente è circondato da persone che, con lui, hanno mostrato tutta la loro sensibilità. Credo anche che il segreto per sentirsi a suo agio sia proprio mostrarsi per quello che è.