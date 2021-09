Manuel Bortuzzo è sempre più vicino a Lulù e, nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il tempo di confidenze più intime. Per questo motivo la principessa etiope ha chiesto al nuotatore per quale motivo si è lasciato con la sua ex fidanzata.

Manuel Bortuzzo svela perché ha lasciato la sua ex fidanzata

Perché ci siamo lasciati? Perché semplicemente la conoscevo da poco, da qualche giorno prima dell’incidente, e dopo siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale.

Lulù, presa dal racconto e sicuramente con un po’ di emozione, si è avvicinata a Manuel per baciarlo. “Ma come l’hai lasciata?” domanda.

“L’ho fatta venire a casa e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che tu vuoi. Ho bisogno di tempo per me”, ha affermato Bortuzzo.

Franco Bortuzzo parla delle ex di suo figlio

In quelle circostanze, si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. – si legge su Isa&Chia – Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no.

Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto.