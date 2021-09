Manuel Bortuzzo è a tutti gli effetti uno dei nuovi concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 6. Ma è soprattutto un miracolato. Il giovane è sopravvissuto “per soli 12 millimetri” ad una sparatoria che tuttavia lo ha paralizzato costringendolo su una sedia a rotelle. La sua storia è una delle più forti approdate nella Casa del GF Vip e contribuirà innanzitutto a fare luce sul tema della disabilità.

Promesso del nuovo agonistico, Manuel Bortuzzo il 3 febbraio del 2019 si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. A causa di uno scambio di persona, mentre si trovava a Roma davanti ad una tabaccheria con l’allora fidanzata, fu raggiunto da un colpo di arma da fuoco.

Il giovane triestino, ospite di Fabio Fazio raccontò di essere vivo per miracolo:

Se il proiettile avesse colpito 12 millimetri più in basso, avrebbe colpito l’aorta addominale e avrei avuto 90 secondi di vita. Per 12 millimetri sono qua.

Dopo la sparatoria Manuel fu ricoverato all’ospedale San Camillo dove gli fu estratto il proiettile. Qui i medici gli constatarono una lesione midollare che non consente il recupero della mobilità delle gambe. Ne consegue una lunga riabilitazione con tanto di ritorno in vasca del giovane ventenne.

Pochi giorni dopo l’agguato, i responsabili, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, confessarono di aver sparato per errore a Bortuzzo. Entrambi furono condannati a 16 anni di reclusione in primo grado, pena poi ridotta a 14 anni e 8 mesi.

Manuel Bortuzzo è da questo lunedì 13 settembre uno di concorrenti del GF Vip 6. Al settimanale Chi ha spiegato perché ha deciso di partecipare:

Potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime: un modo per rompere un muro ancora troppo alto […] le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, a entrare in contatto con noi.