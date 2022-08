Cecilia Cantarano smentisce di essere la nuova fiamma di Manuel Bortuzzo attraverso un colorito tweet che sgonfia notevolmente l’indiscrezione arrivata a Deianira Marzano che aveva condiviso lo spiffero sul suo account di Instagram.

Manuel Bortuzzo frequenta Cecilia Cantarano? La tiktoker interviene

La tiktoker ha ripreso il suo account di Twitter per comunicare di non aver mai visto in vita sua Manuel Bortuzzo: “Ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da starbucks co un’amica mia torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? ma state bene? tutto ok?”.

Manuel e Cecilia si seguono su Instagram da poco e proprio Bortuzzo clicca “like” ad ogni post della ragazza dall’inizio di luglio.

Ieri pomeriggio erano entrambi nello stesso posto e l’utente in questione, che ha spifferato tutto a Deianira, avrà pensato che i due si fossero incontrati per prendere un caffè e fare due chiacchiere.

Evidentemente non è così.

ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da starbucks co un’amica mia torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? ma state bene? tutto ok? pic.twitter.com/Ycab4IXJTa — Ceciu (@Ceciliacantara) August 3, 2022