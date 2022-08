Manuel Bortuzzo si sta frequentando con una nota tiktoker dopo la fine della storia con Lulù Selassiè? Lei si chiama Cecilia Cantarano e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip mette like alle sue fotografie dall’inizio di luglio.

La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano che ha pubblicato l’indiscrezione tramite le sue storie di Instagram: “Volevo informarti che Manuel Bortuzzo è stato avvistato all’outlet di Castel romano insieme a Cecilia Cantarano, ti allego le foto! Inoltre sono giorni che si seguono a vicenda e si mettono like a vicenda”.

Dopo la fine della storia con Lulù Selassiè (lasciata con un comunicato stampa lo scorso aprile), Manuel aveva raccontato di essere single ma forse, a distanza di qualche mese, le cose potrebbero essere cambiate.

Cosa ne pensate?

Star di TikTok e volto della nuova collezione di gioielli Pandora. Intervistata da Cosmopolitan, ha affermato di avere pochi hater sui social:

Non ne ho tanti, per fortuna. Un po’ di tempo fa, però, è diventato virale un mio video al programma tv Avanti un altro in cui rispondo a tono al presentatore. In realtà era una situazione tranquillissima, ma sui social il pubblico si è diviso in chi diceva che ero “una ragazza che non si faceva mettere i piedi in testa” e chi mi dava della “maleducata, irrispettosa e arrogante”. Ecco, io ho tanti difetti, ma non questi: era la mia prima esperienza in tv, registrata tre anni prima, mi tremavano le gambe e quella battuta mi è uscita un po’ così. Ma è stata sufficiente per farmi passare per quella che non sono e ci sono rimasta male.