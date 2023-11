La mamma di Greta Rossetti commenta Mirko Brunetti al Grande Fratello

Mirko Brunetti, dopo la diretta del Grande Fratello, ha mostrato tutti i suoi dubbi nei confronti della fidanzata Greta Rossetti, specie dopo aver scoperto i like che l’ex di Temptation distribuisce contro di lui.

Al termine della diretta del Grande Fratello, Mirko ha proseguito il suo sfogo nei confronti di Greta, mostrandosi particolarmente dubbioso.

Ecco cosa ha detto, così come riferiscono i colleghi di Biccy:

Non è quello che voglio nel mio rapporto. Perché non voglio limitarmi se non faccio nulla di sbagliato o con malizia. Ci si limita quando c’è un errore o un’esagerazione. E non è questo il caso perché siamo tutti innocenti e tranquilli.

Io non vedo e non sento malizia. Tra me e Angelica c’è affinità e finisce lì. Senza andare a fare ‘se, forse, allora, magari loro due’. Io il rapporto che voglio creare fuori, che può essere con Greta, o con chiunque essa sia, è un rapporto di fiducia e leggerezza.

Perché so cosa significa creare un rapporto tossico, perché lo sappiamo che non fanno bene. Fuori ho una persona che rispetto alle amicizie ha un determinato modo di approcciare e di fare. Quindi non mi posso mai immaginare. Se io ho dei dubbi è per questo!

I dubbi mi vengono anche per le sue reazioni, perché magari si innervosisce per un mio atteggiamento innocente.