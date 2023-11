Anche ieri sera, Greta Rossetti si è ritrovata a guardare da casa la nuova puntata del Grande Fratello, durante la quale è stata appena citata dal conduttore. Non è un caso se l’ex tentatrice ormai del tutto dimenticata abbia voluto mandare un piccolo saluto tramite le sue Instagram Stories al padrone di casa del reality.

Greta Rossetti scopre che Mirko vuole lasciarla: la reazione

Nella puntata di ieri del GF, Alfonso Signorini ha voluto far vedere a Mirko un like di troppo che Greta avrebbe messo su TikTok e con il quale andava contro non solo al suo fidanzato ma anche a Perla Vatiero. Un gesto che, ovviamente, non è stato apprezzato da nessuno dei due gieffini.

Sebbene in un primo momento Mirko abbia detto di non voler commentare ulteriormente il gesto di Greta, successivamente lo stesso ragazzo avrebbe fatto delle confidenze particolari. La sua intenzione, stando a quanto emerso sul web, sarebbe quella di lasciare l’attuale fidanzata.

Le frasi pronunciate lascerebbero molti pochi dubbi: “Non so se dire ADDIO a… (Greta, ndr) dopo in confessionale”, “Mi mandasse a cag***, io non supplico nessuno”. Parole che sono giunte anche a Greta, la quale ha reagito con un laconico: “Attendo”.

Tra i due, ormai, la tensione è alle stelle e basterà davvero pochissimo affinché uno o l’altra possano prendere la decisione definitiva sul loro rapporto. La loro storia finirà a distanza nella Casa del Grande Fratello?