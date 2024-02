Malika Ayane, fidanzato e figlia: chi sono Claudio Fratini e Mia

Malika Ayane, una delle voci più apprezzate e melodiose del panorama musicale italiano, è nota non solo per la sua carriera di successo, ma anche per la sua vita privata: chi è il suo fidanzato e sua figlia?

Malika Ayane, fidanzato e figlia: chi sono?

Malika Ayane ha una figlia nata nel 2005. La cantante ha avuto Mia da una travolgente relazione con un uomo di cui non si conosce l’identità.

Malika ha descritto Mia come il suo “capolavoro più grande” e ha deciso di crescere da sola sua figlia.

Mia, oggi diciannovenne, è una bellissima ragazza, molto somigliante a sua mamma.

Nel 2018, Malika Ayane ha conosciuto il suo fidanzato, il manager dello spettacolo Claudio Fratini.

Con lui, Malika vive felicemente insieme, dividendosi tra Milano e Berlino, dove entrambi hanno la residenza, muovendosi soprattutto per motivi professionali e di lavoro.

La loro relazione è sempre stata vissuta lontano dai riflettori, con la privacy al primo piano.

Prima di Claudio, Malika è stata legata a Cesare Cremonini e poi si è sposata a Las Vegas nel 2010 con il regista Federico Brugia.

Il matrimonio però è finito nel 2018 dopo otto anni d’amore.

Oggi, Malika Ayane continua a brillare sia come artista che come madre. Con la sua voce unica e il suo talento straordinario, continua a regalare alla musica italiana brani iconici.

