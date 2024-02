La malattia di Giovanni Allevi: come sta oggi? Il ritorno sulle scene a Sanremo 2024

Nel giugno 2022, il pianista e compositore Giovanni Allevi ha annunciato di essere affetto da un mieloma, una neoplasia che colpisce le cellule plasmatiche del midollo osseo.

La malattia di Giovanni Allevi: come sta oggi?

Questa diagnosi ha segnato l’inizio di un lungo e doloroso percorso di cure, durante il quale Allevi si è allontanato dalle scene per concentrarsi sulla sua salute.

Durante il periodo delle cure, Allevi ha vissuto momenti molto difficili, ma anche grandi miglioramenti.

Nonostante la battaglia non sia ancora vinta, il pianista ha mantenuto un forte attaccamento alla vita e un grande ottimismo.

Il ritorno a Sanremo 2024

Dopo oltre un anno lontano dalle scene, Giovanni Allevi torna a suonare il pianoforte sul palco di Sanremo 2024.

Questo ritorno è stato accolto con grande entusiasmo dai colleghi del mondo della musica e dai fan.

Allevi sarà l’ospite della seconda serata del festival, mercoledì 7 febbraio.

Giovanni Allevi non sarà solo un ospite musicale a Sanremo 2024, ma porterà anche un messaggio di speranza per tutti coloro che, come lui, stanno ancora lottando contro la malattia.

Il suo ritorno sul palco rappresenta un simbolo di resilienza e di forza, un esempio di come sia possibile affrontare le sfide più difficili con coraggio e determinazione.

Giovanni Allevi non è morto: la fake news di alcuni siti, ecco la sua reazionehttps://t.co/tJSU3TWCMV — BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 14, 2023