Chi è Maité Yanes? Fidanzato e carriera: perché è famosa

Maité Yanes, modella, attrice e performer di origini spagnole e cubane, è una figura intrigante nel mondo dello spettacolo. Ecco alcune informazioni aggiornate al 2024.

Chi è Maité Yanes? Fidanzato e carriera

Nata a Madrid, Maité ha iniziato la sua carriera di modella in Spagna all’età di 15 anni. Ha continuato a lavorare tra Milano e New York.

La sua formazione artistica comprende la danza, con perfezionamento al Broadway Dance Center di New York. Ha partecipato a famosi musical come Grease, Flashdance e The Beatles in Spagna.

In Italia, ha ballato per artisti di prestigio internazionale come Skin.

Nel 2019, ha recitato nella serie televisiva 1994 di Stefano Accorsi e nel 2022 nel film Il sesso degli angeli diretto da Leonardo Pieraccioni.

Maité è riservata riguardo alla sua vita personale. Non conosciamo dettagli sulla sua età, se è fidanzata o se ha figli.

La sua altezza è di 180 cm, e le sue misure sono 83-62-93. Calza il numero 39.

Il suo profilo ufficiale su Instagram è @maite_yanes, dove conta oltre 8.000 follower.

Maité Yanes è ora una delle naufraghe della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.