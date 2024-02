Mahmood è tra i cantanti più apprezzati di questo Sanremo 2024. La sua “Tuta Gold” è un altro successo e, per questo motivo, sui social sono emersi anche video di progetti trasversali.

Mahmood bacia un ragazzo: spunta un video

Tra questi, anche un interessante shooting di Willy Chavarria dove si vede Mahmood in slip avvicinarsi ad un modello e scambiare con lui un delicato bacio sulle labbra.

Ecco il VIDEO:

Cos’è questo video di Mahmood https://t.co/Sl9EMd32Vh — Miss chifo (@miss_chifo) February 10, 2024



Mahmood aveva già indossato gli abiti di Willy Chavarria alla cerimonia d’apertura dell’Eurovision 2022 indossando pantaloni voluminosissimi a pieghe in lilla, giacca nera e boxer in vista.

Lo stilista in questione, infatti, con il suo brand esprime i valori delle comunità L.G.B.T.Q e Latinx, che definisce lo stile della cultura latino-americana, un mix che da origine ad uno urban style genderless composto da capi over e voluminosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blanchito💖💎 (@blanco_fanclub_svizzera)

Le informazioni sul progetto

Il progetto in questione è un’opera cinematografica di Willy Chavarria che ha voluto utilizzare per svelare la sua collezione Autunno 2024, caratterizzata da una fusione di moda e cinema, con 36 look straordinari ispirati a influenze culturali come le vibrazioni degli anni ’80 di Claude Montana, i tweed britannici, la sartoria messicana degli anni ’30 e l’estetica della prateria.

Il docufilm si intitola “Safe From Harm” ed esplora i temi della rappresentazione, del genere e del gusto, offrendo una potente piattaforma per la narrazione e la rappresentazione.

Con una mossa audace che colma il divario tra moda e cinema, la sfilata di Chavarria si aprirà con la première della sua prima incursione nel cinema, “Safe From Harm”.

Girato in un convento del Queens, il film approfondisce i temi della rappresentazione, del genere e del gusto, che sono centrali nel lavoro di Chavarria. Questo approccio innovativo sottolinea la fiducia di Chavarria nel potere della narrazione e nell’importanza di oltrepassare i confini creativi.