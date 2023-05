Cosa c’è di vero dietro le presunte apparizioni della Madonna di Trevignano? Barbara d’Urso ha tentato di saperne di più ed a Pomeriggio 5 ha ospitato ancora una volta la sedicente veggente, tale Gisella Cardia, per fare il punto sui suoi presunti miracoli. Proprio al termine del collegamento però, la statuetta della Madonna avrebbe iniziato a piangere.

Madonna di Trevignano, la statua piange in tv

Il fatto in questione, a differenza di quanto emerso erroneamente, non sarebbe avvenuto in diretta ma solo al termine della puntata. Le telecamere di Pomeriggio 5 però avrebbero continuato a riprendere.

“Abbiamo appena finito l’intervista e qui che sta facendo? Possiamo mostrarlo nel dettaglio che sta succedendo questo? Sta trasudando qui”, avrebbe osservato l’inviata della trasmissione di Barbara d’Urso.

“Beh siamo stati tutti qui e pare stia trasudando un po’ di olio. Tu mi hai vista. Sono stata qui. La Madonnina è stata qui. Sono andata in bagno e ho portato via la Madonnina, secondo te?”, è la replica Gisella Cardia rivolgendosi alla giornalista, la quale assicura di essere stati lì con lei per tre ore.

La stessa inviata ha fatto notare come la statua fosse traslucida e bagnata proprio nell’incavo del braccio.

“Gisella, cosa sta succedendo ora alla statuina?”, domanda la giornalista. “Evidentemente è un segno per voi, non lo so. Era un po’ che non lacrimava”, è stata la risposta della donna.