Giorgio Manetti ha rilasciato da poco una intervista tra le pagine del settimanale Mio, parlando del Covid 19 che gli ha portato via delle persone molto vicine. L’ex del trono over di Uomini e Donne ha svelato che anche la sua compagna ha contratto il virus.

Lutto per Giorgio Manetti: ecco chi ha perso l’ex cavaliere di Uomini e Donne

È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi . La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo. Adesso lei è guarita ma sente ancora i postumi del virus. Lascia lunghi strascichi, come la stanchezza.

L’ex cavaliere parla di Gemma e il trono over

Non le ho mai detto di essere innamorato, ma avrebbe comunque potuto viversela. Ci trovavamo bene e avrebbe potuto evolversi, avevamo un piccolo progetto. È rimasta a Uomini e Donne per cosa? Per uscire con Sirus?

Il trono over? Non rinnego nulla, sono stati tre anni bellissimi ai miei tempi, ma ora mi capita di guardarlo e devo dire che non mi piace più.

Sono diviso tra diversi progetti, tra cinema e artigianato. C’è un film in lavorazione a cui partecipa anche Sossio Aruta. Si chiama Uno strano weekend al mare. Siamo adesso sul set tra i sotterranei di Pistoia, in provincia di Arezzo e la Versilia. Sarà nelle sale a dicembre, prima di Natale. Io partecipo come attore, un criminale elegante…