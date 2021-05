Giorgio Manetti, senza freni, torna a parlare della sua ex fidanzata Gemma Galgani e svela cosa ne pensa dell’attuale formula di Uomini e Donne verso le battute finali (oggi verrà registrata la scelta di Giacomo).

Sono cosciente che questo programma mi ha dato tanta popolarità, ma quando la gente in uno studio televisivo inveisce contro di te e ti insulta e parla di dignità, allora capisci che è arrivato il momento di andartene. – confida Giorgio Manetti tra le pagine di Ora – Io non credo che tornerò mai più in quegli studi perché non ne ho bisogno, non ne sento la necessità.

Non rinnego nulla, sono stati tre anni bellissimi ai miei tempi, ora mi capita di guardare a volte Uomini e Donne e sinceramente devo dire che adesso non mi piace più.