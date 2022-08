Lulù Selassiè, in vacanza con le sorelle Jessica e Clarissa, proprio ieri ha organizzato una diretta Instagram con i suoi follower, direttamente dal mare per chiacchierare un po’ con loro.

Lulù Selassiè sbotta durante una diretta Instagram

Tra una chiacchiera e l’altra, l’ex volto del Grande Fratello Vip ha perso la pazienza per via delle domande che le venivano poste in diretta. Tutte (o quasi) le richieste dei follower puntavano su Manuel Bortuzzo, il suo ex fidanzato.

Molti, facendo probabilmente finta di non conoscere l’attuale situazione tra di loro, hanno domandato a Lulù se fosse ancora fidanzata con Manuel.

Altri invece, le hanno chiesto se lo avesse sentito dopo la rottura.

La risposta di Lulù è arrivata dopo poco (e la stimo per aver mantenuto la calma):

Ragazzi però fate sempre le stesse domande. Cambiate perché siete un disco che si rompe a volte. No… che si è rotto e quindi sta sempre là, cioè capito? Non cambia mai, rimane lì, rimane e insiste!