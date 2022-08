Manuel Bortuzzo, dopo numerose segnalazioni, ha presentato ufficialmente la sua nuova fidanzata. Lei è la giovane tiktoker Angelica Benevieri e, proprio come l’ex gieffino, ha condiviso la foto del loro bacio. Il web, in qualche modo, attendeva la reazione di Lulù Selassiè e la princess è intervenuta a suo modo.

Lulù Selassiè, come ha reagito dopo la foto di Manuel con la nuova fidanzata

Lulù Selassiè, dopo la foto postata da Manuel Bortuzzo, ha “risposto” con un signorile silenzio carico di tante cose da dire (ma positive, come sempre). Poche Instagram Stories ma tutte mirate, mostrando il mare e la serenità tra le braccia degli affetti più cari.

Bellissima la gita fuori porta in barca, protetta dall’abbraccio fraterno di Giacomo Urtis, carissimo amico delle sorelle Selassiè.

Tantissimi i messaggi condivisi in rete dai fan di Lulù, ed uno ha parlato proprio della sua “reaction”:

@lulu_selassie la tua bravura e superiorità ora ti ripaga…vola alto, rimani nel tuo silenzio, sorridi alla vita… come direbbe mia nonna… “tirati su, contagia la gente con il tuo sorriso e la tua anima, e i fegati continueranno a rosicare” #fairylu …

Perché di donne che non feriscono e rispondono con amore, c’è ne sono pochissime…e puoi urlalo forte che “ come te ce ne solo una” urlalo con il silenzio e l’essere donna, non con le foto #fairylu

— Mik10🧚🏽‍♀️🧸 (@mikz89632) August 26, 2022