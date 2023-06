Luis Sal e Fedez: l’amicizia è ormai giunta al capolinea nel peggiore dei modi, con uno scambio di video da migliaia di visualizzazioni. A proposito di video, il “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” pronunciato da Luis Sal è diventato così virale da vederlo trasformato in meme, tatuaggi e cartelloni.

Luis Sal, la frase su Fedez al LoveMi: il video

Una delle ultime “comparse” di Luis Sal è stata proprio durante il LoveMi che si è tenuto ieri. L’evento benefico organizzato da Fedez nel centro di Milano, fronte Duomo, ha visto la partecipazione di numerosi artisti.

Migliaia anche le percorse accorse per assistere al concerto gratuito e proprio tra la folla è comparso un cartello con la frase virale dello youtuber ed ex amico del rapper: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Inevitabile, per Fedez, non notarlo, anche se c’è stato chi glielo ha evidentemente indicato. Come ha reagito il cantante? Questa volta l’ha presa con filosofia commentando: “Grazie del cartello, l’ho visto, grazie!”.