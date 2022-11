Luciano Punzo massaggia Alberto al GF Vip e nasce la ship che non sapevamo di volere – VIDEO

Luciano Punzo e Alberto De Pisis sempre più vicini al Grande Fratello Vip. La new entry ha stretto una bella amicizia con l’opinionista, tanto da dedicargli il messaggio serale per concludere la serata in relax.

Luciano Punzo massaggia Alberto al GF Vip: ship che non sapevamo di volere

Durante l’ultimo massaggio di ieri sera, Punzo ha scherzato con Alberto con la complicità di Sarah che li ha raggiunti in camera: “Facciamo un porn* amore, glielo sto inchiapp*ttando… lo sto violentando, senti come gode?”.

Parole un po’ forti ma pronunciate in chiave ironica, precisiamo. Nel frattempo sul web sono già nati gli hashtag per commentare le gesta di entrambi: “LupoAlberto” e “AlBano”.

Non so voi ma io sto volando per gli “AlBano”.

Ma ci pensate AL Bano penserà che si tratti di lui poi qualcuno apre l’ # e trova luciano su alberto #ALBANO #gfvip #ThePisis https://t.co/iLYg7kR1MA pic.twitter.com/Move5JYxbc — Byron (@ByronSengir) November 17, 2022

Non ho certezze nella vita, a parte il massaggio serale degli #Albano#Gfvip pic.twitter.com/qPrwmWU2WP — unnomeancorainuso (@nomeancorainuso) November 17, 2022