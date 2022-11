Luciano Punzo ha mentito al GF Vip? Un video lo smaschera

Luciano Punzo ha mentito al GF Vip? Nella sua clip di presentazione il modello 28enne aveva detto di essere “attualmente single ma innamorato di una sola donna per tutta la vita che mi chiama papà”. Con queste parole, dunque, aveva confermato la fine della storia d’amore con Manuela Carriero conosciuta a Temptation Island. Ma le cose stanno davvero così?

Luciano Punzo ha mentito al GF Vip?

Nelle passate ore Luciano si sarebbe tradito da solo. Durante una chiacchierata con Nikita, infatti, Punzo stava parlando di bambini e dopo aver citato la figlia ha aggiunto che ogni bambino avrebbe un suo carattere. A questo punto ha aggiunto: “C’è il figlio del fratello della mia ragazza che dove lo metti là lo trovi”.

Secondo alcuni utenti social, in realtà Luciano e Manuela Carriero non si sarebbero mai realmente lasciati. Ad intervenire è stato anche l’ex fidanzato di Manuela, Stefano Sirena, il quale ha commentato (video in apertura):

Questo entra dichiarandosi single, ovviamente cosa non vera, stanno fingendo, stanno insieme. Si sono messi d’accordo […] E’ entrato dicendo che è single ed ora finisce che le farà la proposta di matrimonio in televisione.

Ma quindi, davvero Luciano ha mentito così spudoratamente sul suo stato sentimentale?