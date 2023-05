Dopo Fiorello arriva anche lo sfottò di Luciana Littizzetto nei confronti di Micol Incorvaia, ex Vippona dell’ultima edizione del GF Vip nonché sorella della più nota Clizia Incorvaia. Nel corso della puntata di ieri di Che tempo che fa, la trasmissione di Rai3, Lucianina ha dedicato ampio spazio con tanto di letterina all’ex concorrente del reality.

Il motivo? Sempre il medesimo: le parole di Micol Incorvaia sul corriere Amazon che l’avrebbe fatta svegliare alle 9.30 del mattino, buttandola giù dal letto. Dopo essere diventate virali sui social, le sue esternazioni sono approdate persino in Rai, prima con Fiorello, ora con Luciana Littizzetto.

La comica ci ha scherzato a suo modo, nel corso della puntata di ieri di Che tempo che fa, prima di dedicarle la consueta letterina. Ecco cosa ha detto:

Io alle 9.30 ho già portato giù, il cane, ho già messo lo spezzatino, fatto colazione, chiamato mia mamma 30 volte. Ma dico, se le rifanno il parquet quelli di sopra cosa fa? Va in shock anafilattico? Chiama la Digos? Se i vicini di casa hanno un cane cosa fa? Manda una raccomandata ogni due per tre?

E’ quindi arrivato il momento di leggere la classica letterina, questa volta sotto forma di messaggio da parte del fattorino di Amazon:

Cara Micola, grande fratella vip. Grandissima sorella di Incorvaia, signorina di Signorini. Pioniera del bello che deve ancora arrivare. Sono il fattorino di Amazon. Mi spiace di averti tirata giù dal letto a quell’ora infame, obbligandoti a fare due passi. Avrei dovuto immaginare che tu dormissi ancora. Mi sono sentito sporco nell’anima. Colpevole fino al terzo grado di giudizio.

Nominami pure come al Grande Fratello e condannami senza nemmeno il televoto. Io che mi ero comodamente alzato alle 5 per andare a ritirare il furgone e alle 6 iniziato il mio giro di consegne. Errore mio. Dovevo aspettare che ti svegliassi tesoro, strappandomi i peli del naso nell’attesa. Anzi, scusami. Scusami se ti ho suonato senza nemmeno portarti un croissant appena sfornato da Cannavacciuolo. Perdonaci Micol, noi fattorini di Amazon siamo gente viziata, che lavora 30 ore al giorno, paga un mutuo e compra le cose a rate. Non siamo umili come te. Sai Micol, se ci vedi gialli non è perché abbiamo origini orientali. È perché teniamo la pipì anche tutto il turno per non perdere tempo. Pensa che io faccio pipì solo durante le ferie, per non ritardare i ritmi.

Adesso ti saluto Micol Incorvaia, vorrei scriverti di più ma devo fare 18 consegne in mezz’ora. Ti auguro buon appetito, credo che sia più o meno l’ora, ma non sono sicuro perché io il pranzo non lo faccio mai. Nel tempo di un panino faccio due consegne. Senti facciamo così, scambiamoci il numero e mi chiami quando vuoi tu, anche di notte eh? Quando torni dalla discoteca se ti viene meglio. Mi vesto e arrivo. Ti va bene il fuso orario di Roma o ne preferisci un altro? Buonanotte Micol, torna a dormire, che è la cosa che ti viene meglio. Il tuo amico di un altro mondo. Fattorino di Amazon.