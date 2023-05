Luciana Littizzetto, come ha replicato a “Belli ciao” di Salvini ed il tariffario delle polemiche

C’è stata anche Luciana Littizzetto al Salone del Libro di Torino, in occasione della presentazione dell’ultima pubblicazione della Gialappa’s Band. Una circostanza che è avvenuta a distanza di pochi giorni dall’annuncio dell’addio alla Rai insieme a Fabio Fazio.

Luciana Littizzetto e la replica a Matteo Salvini

Luciana Littizzetto ha parlato apertamente non solo del suo passaggio a Nove ed ha anche replicato al “Belli ciao” di Matteo Salvini su Twitter. Lo ha fatto tra una risata ed un’altra insieme ai mattacchioni dei Gialappi che ha voluto mettere in guardia: “Preparatevi al politicamente corretto”. La comica ha poi aggiunto:

Ormai quando scrivi sai qual è il tariffario delle polemiche che ti travolgeranno. Il comico non è politicamente corretto altrimenti non fa ridere. Ed è per questo che ci vedremo tutti alla Nove. Ormai quando scrivi hai tutto il tuo tariffario. Con questa battuta qua faccio un giorno e mezzo di mer**. Con questa invece secondo me si incaz**no di più. Preparati. Con questa arriva un’onda anomala, devi sperare che un politico dica una boiata per deviare l’attenzione. Ma è il nostro mestiere, chi se ne frega.

In merito al commento di Salvini sul passaggio di Fazio e Lucianina a Nove, la comica ha commentato: “Pensa te: ‘Belli ciao’ da un vicepresidente del consiglio”. E sull’ipotesi di vedere il leader del Carroccio nella nuova trasmissione, ha chiosato: “Ma va’, a Che Tempo Salvini non viene. La busta gliel’hanno consegnata tante volte ma non viene”.