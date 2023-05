Luca Onestini, alluvione in Emilia Romagna: il suo gesto social sconvolge, pioggia di critiche per l’ex Vippone – VIDEO

Luca Onestini ci ricasca e finisce al centro di una nuova polemica. A quanto pare alcune sue Instagram Stories sarebbero passate un po’ in sordina, ma in realtà qualcuno le avrebbe notate repostandole sui social e scatenando una ondata di critiche nei confronti dell’ex Vippone. Ma cosa è successo?

Luca Onestini, alluvione in Emilia Romagna: l’ADV scatena il caos

Sono giorni difficili e di grande tragedia per l’Emilia Romagna e per la sua popolazione alla quale rivolgiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza. In seguito alla drammatica alluvione, continuano gli allagamenti, le evacuazioni e le vittime, tragicamente salite a 14 (ma si temono ancora dispersi).

Mentre da tutta Italia è partita la macchina della solidarietà, con gli “angeli del fango” che si sono organizzati per spalare valanghe di fango dalle strade, Luca Onestini si lamenta del tempo ma trova spazio per una sua sponsorizzazione social (video in apertura):

Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso, anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su…

Inizia così la sponsorizzazione di Luca Onestini al centro delle polemiche social. Non per l’ADV in sé, quanto piuttosto per la manfrina iniziale in cui l’ex Vippone ha tirato in ballo una tragedia immane come l’alluvione in Emilia Romagna.