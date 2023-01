Torna la Lotteria Italia 2022 2023 ed è già caccia ai biglietti vincenti che saranno estratti nella serata di oggi, venerdì 6 gennaio, nel tradizionale appuntamento dell’Epifania. A partire dalle ore 21 saranno svelati i primi biglietti vincenti, a partire dai premi di prima categoria. Scopriamo a seguire quali sono tutti i biglietti vincenti.

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti, tutte le info

Vi ricordiamo che, come ogni anno, il sito di riferimento sul quale potrete controllare in tempo reale i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022 2023 e ottenere tutte le informazioni utili è Lotteria-Italia.it. In alternativa potrete trovare interessanti informazioni sull’argomento anche tra le nostre pagine web.

Partiamo subito dai biglietti vincenti: quali sono e quanto si vince? Come da tradizione saranno i biglietti di prima (quelli milionari), e poi quelli di seconda e terza categoria. Per partecipare è necessario che i giocatori siano in possesso di almeno un biglietto della Lotteria Italia in formato cartaceo o digitale al costo di 5 euro.

In questa edizione della Lotteria Italia sono stati venduti in tutto 6.013.665 tagliandi, -5,4% rispetto allo scorso anno. Quelli online venduti sono stati 101.445 biglietti. Il Lazio si è piazzato in testa alla classifica con 1.118.190 biglietti staccati (il 18,6%), seguito dalla Lombardia con 959.400 (il 15,9%) e poi dalla Campania con 583.840 (il 9,7%).

Il primo premio della Lotteria Italia vale 5 milioni di euro. L’importo degli altri premi di prima categoria, così come il numero e l’importo degli altri eventuali premi delle altre categorie (solitamente ci sono premi di seconda categoria e terza categoria), saranno determinati dal comitato dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Il numero di serie dei biglietti vincenti e il relativo importo saranno così comunicati: