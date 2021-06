Secondo Ivan Rota e la sua “Buona Novella” tra le pagine di Novella 2000, ci sarebbe nuova aria di tempesta in casa Carrisi dalle parti di Cellino San Marco. A quanto pare Loredana Lecciso avrebbe deciso di separarsi da Al Bano per via della presenza di Romina Power, considerata troppo “ingombrante”.

Loredana Lecciso si allontana da Al Bano per “colpa” di Romina Power?

Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli, esausta dopo mesi di tira e molla. Il motivo di questa sofferta decisione, sarebbe la presenza ormai fin troppo ingombrante, della ex di Al Bano: Romina Power. La cantante è da tempo ormai tornata a far parte della vita del suo ex marito, ma per la Lecciso questo è un peso impossibile da sopportare.

Nel frattempo, proprio Al Bano, recentemente intervistato tra le pagine di Oggi in occasione del suo 78esimo compleanno, sognava ancora la pace tra Loredana e Romina:

Il regalo più bello per il mio compleanno? Che Romina Power e Loredana Lecciso facessero la pace. Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia.

Visti gli ultimi presupposti credo che la pace dovrà attendere un altro po’…