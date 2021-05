Jasmine Carrisi intervistata dal Corriere della Sera ha svelato i suoi rapporti attuali con Romina Power, ex moglie di papà Al Bano legato, ormai da anni, a Loredana Lecciso, sua mamma.

Sempre per quanto riguarda la sua famiglia “allargata”, Jasmine Carrisi parla delle raccomandazioni che ha ricevuto, specie per via del suo cognome, molto famoso ma anche “ingombrante”:

E se Jasmine vuole diventare una cantante famosa, il fratello minore Bido non ha alcuna intenzione di entrare nel mondo dello spettacolo:

E per quanto riguarda papà Al Bano, Jasmine Carrisi racconta della tournée insieme:

Era felicissimo di condividere con noi. Chiudeva ogni concerto chiamandoci sul palco e cantando l’ultima canzone con me e Bido. Come è nata l’idea di diventare cantante? Qualche anno fa, per un suo compleanno, ho inciso per lui alcune cover in inglese di successi come ‘Nel Sole’. Non so se si è stupito di più per la musica o perché non credeva parlassi così bene l’inglese…