Loredana Lecciso è andata via da Cellino San Marco per colpa di Romina Power? Questo il gossip delle ultime ore emerso tramite Novella 2000. Al Bano Carrisi, raggiunto da AdnKronos ha fatto chiarezza.

Non c’è nessuna zona sismica in casa Carrisi. Proprio ieri io e Loredana abbiamo festeggiato i 20 anni di nostra figlia Jasmine, non so come escano queste bufale. Romina è in vacanza qui, si è affittata un trullo tutto suo da un mese e mezzo e si sta godendo la sua vacanza in una pace eccezionale. Loredana non è andata da nessuna parte, era qui con me fino a poco fa.